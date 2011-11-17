拆解欧元区好比把煎蛋饼复原成鸡蛋 没那麽容易

10月26日在伦敦拍到的欧盟会旗。ion's bailout fund greater firepower. REUTERS/Luke MacGregor

记者 Jeremy Gaunt 编译 张涛/许娜/王翔琼/肖群英

路透伦敦11月16日电---你能把煎蛋饼复原成鸡蛋吗?

实际上,欧元区领导人和主管全球货币政策的精英们将必须面对这种棘手问题,如果他们想有序重塑欧元区的话--不管是允许希腊退出,还是打造一个坚固的核心欧元区和一个较软的外围部分.

英国Wolfson勋爵出价25万英镑,重金悬赏能够提出有序拆解欧元区方法的能人.由此可见,上述问题是多么困难.

如果答案显而易见,没人会出那麽高的赏金.

拆分欧元区,对于欧元区各经济体和全球金融体系来说,都蕴含着巨大的风险.许多人据此认为,欧元区永远不会解体.

然而,有更多的人开始思考欧元区可能解体--或者至少改头换面的可能性.这种想法不再限于那些从一开始就不赞成欧元的批评者.

主要话题是把希腊清除出欧元区.尽管欧盟(EU)领导人在公开场合口径一致,表态说这种事不可能发生,但欧元集团主席容克曾表示支持驱逐希腊,他说不能不惜一切代价地让希腊留在欧元区.

与此同时,法国总统萨科齐提出一个设想,让部分欧元区国家加快和深化一体化进程,而让该货币联盟之外更为广泛的集团成员保持较为松散的联系.

这一构想曾在欧元区被视为异端邪说,与欧盟所有国家都应是成员国并结为一体的官方说法格格不入.这可能并非萨科奇的本意,但引发人们对南北欧元分离的旧有担心.

问题是,几乎没人相信能在避免公众信心受损、投资者逃离和金融机构受挫的情况下实现任何形式的重组.

如果你知道自己的欧元将被新希腊货币,或者名为Seuro的未经考验的货币所取代,你还会保留它么?

"我认为,他们的问题没有和平的解决方案,"位于伦敦的卡斯商学院(Cass Business School)资产管理教授Andrew Clare称,"真正的问题是银行可能遭受挤兑."

鉴于欧洲银行对意大利和希腊等国持有的风险敞口,欧元区内外的金融系统信心可能不堪一击.到时候,银行挤兑将不只是发生在身处债务危机风口浪尖的国家.

**患难与共**

至少从事实上来说,问题的核心是,欧元区瓦解或成员国退出的可能性从未被严肃对待过.

"连想想这个问题都是禁忌.整个构想的初衷就是结成永远的货币联盟,"一位参与1990年代创建欧元的欧盟货币官员表示.

德国甚至用一个词汇来表达:Schicksalsgemeinschaft,字面意思是命运共同体,用来表示创建欧元则不可被分离的构想.

随着时间的推移,情况似乎没什麽改变.欧洲央行在2009年曾起草一份文件,关注撤销或驱逐一国离开欧元区的法律含义,但究竟怎麽操作未能给出任何建议.

这也是为什麽很多分析师和投资者仍把欧元区解体(当然包括希腊离开欧元区,且远远超出这种情况)视为"尾部风险"的一个原因.这种情况可能会发生,但不在大多数人的预期中.

当欧洲领导人和决策者凝视这一绝境之时,核心假设是他们将克服原则上的诸多异议,采取必要手段拯救欧元.这很可能包括欧洲央行要更加积极的采取行动.

瑞银周二称仍然相信,在紧要关头,德国将对其强硬姿态作出让步,允许欧洲央行充分自由的解决债务问题.

"最大的变化可能是欧洲央行,我们都认为,德国最终将作出让步,允许欧洲央行印钞和进一步扩大资产负债表,(并)允许欧元区通胀率走高,"该行资深经济顾问George Magnus表示.

**在黑夜中**

尽管欧元区解体或剔除部分成员国,似乎不可避免地会给金融市场带来轩然大波,但有可能采取一些措施来减轻市场的反应.

"你可以实现损害的最小化,但必须快速行动且不被怀疑,"德国私营银行Berenberg首席分析师Holger Schmieding认为.

他指出,倘若希腊退出欧元区,将需要在不做事先预警的情况下采取资本管制,以防银行遭受挤兑.在这一切发生的同时,还不能让市场产生将有更多类似情况发生的感觉.

"所有的一切必须在一夜之间完成,并且要让所有人相信再也不会有同样的行动."他并称.

倘若事情提前泄漏,混乱局面将接踵而至,即便没有这样,也不清楚秘密揭晓时金融市场会作何反应,以及如何令人们信服同样的事情不会在下一个债务问题国家发生.

"问题在于,市场是否会认同希腊将是唯一(退出欧元区)的国家,"Schmieding指出,"也许你将发现能将混乱局面降至最低."

"但我不愿冒这个风险."(完)