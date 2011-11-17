官媒称中国应以平常心看美外交攻势

路透北京11月17日电（记者 Chris Buckley）---《人民日报》海外版周四发表评论称，对美国最近在亚洲掀起的外交攻势，中国应保持平常心。

美国总统奥巴马本周在亚洲发起外交攻势，试图巩固美国在亚洲安全领域的地位，并扩大与亚洲地区贸易，而北京方面对此反应较平淡。

奥巴马在访问澳大利亚期间表示，美国将加强在亚太军事存在，仍将是帮助打造亚洲格局的重要力量。

评论文章称：“‘重返亚洲’，说得更直白一些，根本就不是什麽重返，而是巩固美国在亚洲的主导地位。”

《人民日报》海外版评论并不等同于政府立场，但往往基本上体现官方思路。

文章作者是该报高级编辑丁刚，文章指出美国对待中国发展的矛盾心态，称：“美国既要让中国发展好，又要让中国按照其制定和主导的‘游戏规则’来发展。”

但文章认为，中国要保持波澜不惊的心态，“没有哪个国家希望美国与中国真刀真枪地干起来”。

“同时，所有的国家也都希望中国能够保持持续发展的势头，否则，谁也无从获利。正是有了这两点，我们对亚洲未来的和平发展才应该多一些信心。”（完）

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