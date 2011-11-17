官媒称中国应以平常心看美外交攻势

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透北京11月17日电（记者 Chris Buckley）---《人民日报》海外版周四发表评论称，对美国最近在亚洲掀起的外交攻势，中国应保持平常心。
美国总统奥巴马本周在亚洲发起外交攻势，试图巩固美国在亚洲安全领域的地位，并扩大与亚洲地区贸易，而北京方面对此反应较平淡。
奥巴马在访问澳大利亚期间表示，美国将加强在亚太军事存在，仍将是帮助打造亚洲格局的重要力量。
评论文章称：“‘重返亚洲’，说得更直白一些，根本就不是什麽重返，而是巩固美国在亚洲的主导地位。”
《人民日报》海外版评论并不等同于政府立场，但往往基本上体现官方思路。
文章作者是该报高级编辑丁刚，文章指出美国对待中国发展的矛盾心态，称：“美国既要让中国发展好，又要让中国按照其制定和主导的‘游戏规则’来发展。”
但文章认为，中国要保持波澜不惊的心态，“没有哪个国家希望美国与中国真刀真枪地干起来”。
“同时，所有的国家也都希望中国能够保持持续发展的势头，否则，谁也无从获利。正是有了这两点，我们对亚洲未来的和平发展才应该多一些信心。”（完）
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华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
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