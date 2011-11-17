中国贸易顺差趋于下降--商务部官员

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京11月17日电---中国商务部部长助理俞建华周四表示,目前中国贸易顺差呈现下降趋势,其占国内生产总值(GDP)比重约达1.4%,处于合理区间.
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于市场预期.1-10月累计,贸易顺差1,240.2亿美元,同比收窄15.4%.
俞建华在国务院新闻办发布会上并称,中国作为世界第一大出口国,应以平常心对待贸易纷争;但反对有些国家采取贸易救济措施时,对中国采用歧视性做法,滥用世贸组织(WTO)赋予的权利.
对于人民币汇率问题,他表示,汇率升值、外部贸易保护主义、劳动力成本及物价上升,加上国际原材料价格上涨,对中国企业形成不小压力,所以在考虑汇率变动的时,应考虑到中国贸易企业,特别是中小企业的生存能力.
他同时指出,由于中国完全市场经济地位并未被主要世贸组织(WTO)成员所认可,所以中国加入WTO十年以来,所产生的贸易摩擦案件"或多或少存在不合理成分".
中国于2001年加入WTO.商务部数据显示,过去10年,针对中国的反倾销、反补贴保障措施以及特殊保障措施案件达近700件,涉及金额约达400亿美元.其中美国约100个案件,欧盟逾70个.
此外,俞建华还表示,今後中国将继续推动沿海、内陆、沿边开放,扩大消费品市场和金融、物流、医疗等服务业的对外开放.
他指出,尽管中国面临着能源瓶颈、气候变化挑战,以及提高生活水平、加快城市化工业化进程的艰巨任务,但进一步扩大开放,才能实现经济持续发展.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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