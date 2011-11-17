更正：中国明年上半年料不会降息--野村

(更正:因译文有误,内文中的野村中国首席经济学家应为"张智威",非"张志伟")

路透北京11月15日电---野村中国首席经济学家张智威表示,尽管房地产市场急剧放缓,可能令2012年第一季国内生产总值(GDP)增长率低于8%,但是明年上半年中国将不会降息或下调银行存款准备金率.

"房地产市场看似正在快速萎缩--所有的领先指标都表明其将进一步疲弱--因此,我预计未来两个季度风险可能会偏向下档,并且(程度)可能会超过市场预期."张智威对路透称.

上周数据显示中国10月房地产销售下降,为六个月来首次,这证明政府的降温政策正在这个占GDP比重约10%的行业产生效果.

"按季度来看,我认为经济成长率低于8%是有可能的;鉴于上周公布的消息,我预计第一季成长率低于8%的可能性还要更高."张智威在参加路透中国投资峰会时表示.

张智威称房地产业的萎缩已影响到钢铁业,并以10月钢铁价格和产量下降为证,同时也暗示其他相关行业越来越普遍的看法,即楼市疲弱情况严重.

张智威表示,他预计今年馀下时间到至少明年上半年内,政策将以微调为主,排除了一部分中国观察人士传言政府即将出台刺激方案的可能性.

"明年来看,我预计政策将会从微调转向逐步放宽,不过即使是明年,我也不认为将会出台刺激计划."

他说,目前已有来自多数公共住房建设的财政支持--今年有1,000万套保障房已开工建设.明年建设规模也将类似.

同时,政府很有可能通过提高新增贷款目标的方式提供货币支持,而非降息或下调银行存款准备金率.

"我们预计明年第一季将开始提高贷款供给,"张智威称,并表示2011年新增贷款总量料将达到7.5兆(万亿)元人民币,2010年时为7.9兆.

"我们目前预计(2012年新增贷款总量)将从今年的7.5兆提高到8兆元人民币."他说.(完)