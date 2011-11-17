华为已在全球获得逾40个LTE商用网络合同--高层

路透香港11月17日电---全球第二大电信设备制造商--华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,目前在全球已获得超过40个LTE商用网络合同,预计明年来自LTE商用合同的销售收入将翻倍.

华为LTE产品线总裁应为民在参加"亚洲移动通信大会"间歇接受路透专访时做上述表示.他并称,在上述40多个LTE合同中,已有19个正式发布并投入使用.

"欧洲和亚洲的客户是主要的订单来源,而美洲的建设量目前没有欧洲大."他说.

LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作第四代移动通讯(4G)的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.和黄电讯、日本软银(SOFTBANK)(9984.T)和NTT DOCOMO(9437.T)等都已发布了LTE商用网络.(完)