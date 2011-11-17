华为已在全球获得逾40个LTE商用网络合同--高层

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透香港11月17日电---全球第二大电信设备制造商--华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,目前在全球已获得超过40个LTE商用网络合同,预计明年来自LTE商用合同的销售收入将翻倍.
华为LTE产品线总裁应为民在参加"亚洲移动通信大会"间歇接受路透专访时做上述表示.他并称,在上述40多个LTE合同中,已有19个正式发布并投入使用.
"欧洲和亚洲的客户是主要的订单来源,而美洲的建设量目前没有欧洲大."他说.
LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作第四代移动通讯(4G)的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.和黄电讯、日本软银(SOFTBANK)(9984.T)和NTT DOCOMO(9437.T)等都已发布了LTE商用网络.(完)
--记者 黄运涛/李千仪; 审校 林高丽
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。