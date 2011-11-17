中国第三条西气东输管道将在2013年投入运营--报载

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京11月17日电---中国日报周四引述国内主要天然气供应商的消息来源称,中国第三条西气东输天然气管道料将在2013年底之前投入运营,主要是将天然气从中亚送往福建省.
报导说,这个长达5,200公里的项目将包括一条主干线、六条支线、三座天然气储存设备以及一座液化天然气集散站.年输送量约为300亿立方米.
该位消息人士说,这条管道将从新疆地区延伸至福建省福州市.
报导称,第四和第五条西气东输管道的建设将在2015年之後启动,每条管道年输气量约为300亿立方米,以供应沿海工业地区.
该报说,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦将是所有规划中的输气管的天然气主要来源.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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