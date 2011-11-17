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中国财经 | 2011年 11月 17日 星期四 14:54 BJT

中国第三条西气东输管道将在2013年投入运营--报载

路透北京11月17日电---中国日报周四引述国内主要天然气供应商的消息来源称,中国第三条西气东输天然气管道料将在2013年底之前投入运营,主要是将天然气从中亚送往福建省.

报导说,这个长达5,200公里的项目将包括一条主干线、六条支线、三座天然气储存设备以及一座液化天然气集散站.年输送量约为300亿立方米.

该位消息人士说,这条管道将从新疆地区延伸至福建省福州市.

报导称,第四和第五条西气东输管道的建设将在2015年之後启动,每条管道年输气量约为300亿立方米,以供应沿海工业地区.

该报说,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦将是所有规划中的输气管的天然气主要来源.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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