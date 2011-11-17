底特律财政告急 市长呼吁减薪加税

路透底特律11月16日电（记者 Ned Randolph）---美国底特律市长戴夫・宾（Dave Bing）周三警告称，底特律到明年4月可能耗尽资金，他呼吁警察和消防人员减薪，并主张上调企业税，以免被政府指定“紧急官”（emergency manager）接管。

他指出，底特律政府若沿袭现在的老路，底特律居民将失去掌控城市未来的能力。他透露，政府在讨论将运输和照明转给民间部门管理。

他在演讲时说：“简单地说，我们的城市陷于财政危机，市政府支离破碎。”

他指出，若不作改变，到明年6月当前财年结束，底特律资金缺口可能高达4,500万美元。他提到的变革包括上调企业税率。

他称：“如果我们要求工会及承包商作出牺牲，那麽出于公平的原则和常理，企业界也要作出贡献。”

底特律曾是风光无限的汽车城，但随着美国汽车厂商在1950年代鼎盛期过後走下坡路，底特律亦风光不再。

底特律如果不想重蹈Pontiac、Benton Harbor等城镇被州政府指定“紧急官”接管的覆辙，关键就在于削减支出。

密歇根州长斯奈德（Rick Snyder）在戴夫・宾发表讲话後称，他希望尽量避免向底特律派遣紧急官。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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