底特律财政告急 市长呼吁减薪加税

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透底特律11月16日电（记者 Ned Randolph）---美国底特律市长戴夫・宾（Dave Bing）周三警告称，底特律到明年4月可能耗尽资金，他呼吁警察和消防人员减薪，并主张上调企业税，以免被政府指定“紧急官”（emergency manager）接管。
他指出，底特律政府若沿袭现在的老路，底特律居民将失去掌控城市未来的能力。他透露，政府在讨论将运输和照明转给民间部门管理。
他在演讲时说：“简单地说，我们的城市陷于财政危机，市政府支离破碎。”
他指出，若不作改变，到明年6月当前财年结束，底特律资金缺口可能高达4,500万美元。他提到的变革包括上调企业税率。
他称：“如果我们要求工会及承包商作出牺牲，那麽出于公平的原则和常理，企业界也要作出贡献。”
底特律曾是风光无限的汽车城，但随着美国汽车厂商在1950年代鼎盛期过後走下坡路，底特律亦风光不再。
底特律如果不想重蹈Pontiac、Benton Harbor等城镇被州政府指定“紧急官”接管的覆辙，关键就在于削减支出。
密歇根州长斯奈德（Rick Snyder）在戴夫・宾发表讲话後称，他希望尽量避免向底特律派遣紧急官。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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