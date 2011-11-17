普京再竞选总统是对民主嘲弄--赖斯

2008年3月17日时任俄罗斯总统的普京在莫斯科会晤时任美国国务卿的赖斯。 REUTERS/RIA Novosti/Kremlin

路透华盛顿11月16日电（记者 Arshad Mohammed）---美国前国务卿赖斯周三称，俄罗斯总理普京决定再次竞选总统，是对民主的嘲弄。

普京于2000-2008年担任过两届俄罗斯总统，随後担任俄总理。他于9月24日宣布，将再次竞选总统职位，预计将同现任总统梅德韦杰夫互换职位，并再次奏响他们两人二重唱。

赖斯在宣传其回忆录《最高荣誉》（No Higher Honor）的一个采访中表示：“整个事件的处理方式，有些嘲讽（俄罗斯）选举程序。”该回忆录描述了她担任美国前总统小布什的国家安全顾问及国务卿期间的情况。

在被问及普京再次竞选的决定是否明智时，赖斯表达否定并叹气，“这是个不幸事件。”

赖斯说，若像外界普遍认为的那样，明年3月普京被选为总统，有可能或说很有可能，他会将限制异议，并比他在之前担任总统期间以更大力度加强集权。

不过赖斯也表示，俄罗斯已融入世界经济，随着时间的推移，这将限制他打击民间及政治自由派的能力。赖斯在进入小布什政府之前，是斯坦福大学的苏联问题专家。

她说：“即使对于普京自己来说，他也有某些顾虑及现实考虑。”她表示，俄罗斯人通过旅行及互联网对外面的世界更加了解，可能不会容忍国内政治压迫。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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