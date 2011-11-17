《路透精英汇》凤凰新媒体冀望明年下半年广告收入追上网易

* 冀望明年下半年广告收入赶上中国第四大门户网易

* 目前非收购最佳时机,关注社交网站等投资目标

* 明年净利率有望提升

作者 苏丹

路透北京11月17日电---中国新兴门户网站凤凰新媒体(FENG.N)首席运营官李亚周三稍晚表示,公司明年的广告收入将继续保持高增长,目标在下半年追上按流量计的中国第四大门户网易(NTES.O).

他在路透峰会期间并表示,受中国概念股股价低迷影响,目前并非大手笔收购的最佳时机,但仍会积极寻找社交网站、内容出版和移动互联网等熟悉领域的投资机会.

"我们的目标是在明年下半年追上网易."李亚称.但他也指出这一目标不是"那麽轻而易举能达到的."

他认为,互联网广告市场上是靠流量规模和用户质量取得话语权,凤凰新媒体既有流量优势也有用户优势,流量还在高速增长,用户又相对更高端和主流,因此对广告商还是有吸引力的.

凤凰新媒体为按流量计的中国第五大门户.2010年广告营收仅3,100万美元(约2.04亿元人民币),尚不及同期网易广告收入的1/3.但今年以来,两者的差距在不断缩小.

网易第三季广告收入为2.2亿元,同比增长36.1%.凤凰新媒体的三季报待下周初公布.而据艾瑞咨询(iResearch)预计,其第三季度广告收入将达1.4亿元.若据此测算,凤凰新媒体今年前三季度的累计广告收入有望达3.29亿元,是网易同期的64%.

**视频广告需发力**

但正如一位网络广告代理商所言,凤凰网在新闻垂直领域里品质不错,来自凤凰卫视的线下支持对广告客户亦有吸引力,但如果不能及早在视频广告发力的话,恐怕单靠传统互联网广告将难以长期维持目前的高增速.

李亚也表示,除了现有的传统互联网广告,未来公司广告业务第二波和第三波的增长点将包括,以新闻视频为核心的视频广告和基于智能手机用户的无线广告.

不过这两项业务在明年的提升空间并不大,他预计,公司的视频广告收入贡献比重将从目前的18%提升至明年的20%以上,而无线广告仍在培育期中.

以流量计中国前五大门户网站中,新浪(SINA.O)和凤凰新媒体的广告收入均已过总营收的半壁江山.腾讯(0700.HK)、搜狐(SOHU.O)和网易目前最主要的营收来源则是盈利能力强劲的网络游戏业务,非网络广告.

凤凰新媒体隶属于凤凰卫视(2008.HK),其于今年五月登陆纳斯达克,旗下拥有门户网站凤凰网、手机凤凰网和和凤凰视频三个平台.

**并非收购好时机**

在美上市的中国概念股近期频遭空头打压,部分公司股价已被腰斩,凤凰新媒体亦难幸免,其股价已自11美元的发行价下跌逾五成,至周三收盘5.22美元.

李亚表示,受之前两年风险投资热钱影响,未上市的互联网公司估值偏高,已上市的公司的估值却出现大幅回归,因此需耐心等待.

"现在并非大手笔并购的好时机,特别不适合用股票进行收购,原因是股价太低."他称.

他并补充,公司感兴趣的投资领域包括:职业社交与白领社交网站、财经和汽车方面的数据库提供商、时尚生活类的内容提供商、出版传媒公司及无线互联网.

对麦格理之前推出的报告称,鉴于凤凰新媒体未来在内容、营销及快博业务上投入较大,公司的利润率将在中期承压.

李亚表示,明年公司利润率较高的广告业务收入比重将持续扩大,利润率低于5%的WVAS(传统移动增值业务)比重则自然下降,明年净利率一定要增加,目前调整後的净利率约为17%.

他还指出,凤凰新媒体目前不会投资于回报周期长的项目,如新浪微博类项目或视频影视剧的大手笔购买,而更多会选择能在12-18个月内就能带来利润与回报的项目.

这主要指对旗下现有房产、汽车、金融等内容频道的升级扩展及新闻视频领域的投资.此外,无线互联网也是明年公司将继续投入的业务领域,但预计无法短期带来回报.

今年第二季度公司净利润为3,620万元,同比增长55.7%.(完)