《路透精英汇》凤凰新媒体冀望明年下半年广告收入追上网易

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
* 冀望明年下半年广告收入赶上中国第四大门户网易
* 目前非收购最佳时机,关注社交网站等投资目标
* 明年净利率有望提升
作者 苏丹
路透北京11月17日电---中国新兴门户网站凤凰新媒体(FENG.N)首席运营官李亚周三稍晚表示,公司明年的广告收入将继续保持高增长,目标在下半年追上按流量计的中国第四大门户网易(NTES.O).
他在路透峰会期间并表示,受中国概念股股价低迷影响,目前并非大手笔收购的最佳时机,但仍会积极寻找社交网站、内容出版和移动互联网等熟悉领域的投资机会.
"我们的目标是在明年下半年追上网易."李亚称.但他也指出这一目标不是"那麽轻而易举能达到的."
他认为,互联网广告市场上是靠流量规模和用户质量取得话语权,凤凰新媒体既有流量优势也有用户优势,流量还在高速增长,用户又相对更高端和主流,因此对广告商还是有吸引力的.
凤凰新媒体为按流量计的中国第五大门户.2010年广告营收仅3,100万美元(约2.04亿元人民币),尚不及同期网易广告收入的1/3.但今年以来,两者的差距在不断缩小.
网易第三季广告收入为2.2亿元,同比增长36.1%.凤凰新媒体的三季报待下周初公布.而据艾瑞咨询(iResearch)预计,其第三季度广告收入将达1.4亿元.若据此测算,凤凰新媒体今年前三季度的累计广告收入有望达3.29亿元,是网易同期的64%.
**视频广告需发力**
但正如一位网络广告代理商所言,凤凰网在新闻垂直领域里品质不错,来自凤凰卫视的线下支持对广告客户亦有吸引力,但如果不能及早在视频广告发力的话,恐怕单靠传统互联网广告将难以长期维持目前的高增速.
李亚也表示,除了现有的传统互联网广告,未来公司广告业务第二波和第三波的增长点将包括,以新闻视频为核心的视频广告和基于智能手机用户的无线广告.
不过这两项业务在明年的提升空间并不大,他预计,公司的视频广告收入贡献比重将从目前的18%提升至明年的20%以上,而无线广告仍在培育期中.
以流量计中国前五大门户网站中,新浪(SINA.O)和凤凰新媒体的广告收入均已过总营收的半壁江山.腾讯(0700.HK)、搜狐(SOHU.O)和网易目前最主要的营收来源则是盈利能力强劲的网络游戏业务,非网络广告.
凤凰新媒体隶属于凤凰卫视(2008.HK),其于今年五月登陆纳斯达克,旗下拥有门户网站凤凰网、手机凤凰网和和凤凰视频三个平台.
**并非收购好时机**
在美上市的中国概念股近期频遭空头打压,部分公司股价已被腰斩,凤凰新媒体亦难幸免,其股价已自11美元的发行价下跌逾五成,至周三收盘5.22美元.
李亚表示,受之前两年风险投资热钱影响,未上市的互联网公司估值偏高,已上市的公司的估值却出现大幅回归,因此需耐心等待.
"现在并非大手笔并购的好时机,特别不适合用股票进行收购,原因是股价太低."他称.
他并补充,公司感兴趣的投资领域包括:职业社交与白领社交网站、财经和汽车方面的数据库提供商、时尚生活类的内容提供商、出版传媒公司及无线互联网.
对麦格理之前推出的报告称,鉴于凤凰新媒体未来在内容、营销及快博业务上投入较大,公司的利润率将在中期承压.
李亚表示,明年公司利润率较高的广告业务收入比重将持续扩大,利润率低于5%的WVAS(传统移动增值业务)比重则自然下降,明年净利率一定要增加,目前调整後的净利率约为17%.
他还指出,凤凰新媒体目前不会投资于回报周期长的项目,如新浪微博类项目或视频影视剧的大手笔购买,而更多会选择能在12-18个月内就能带来利润与回报的项目.
这主要指对旗下现有房产、汽车、金融等内容频道的升级扩展及新闻视频领域的投资.此外,无线互联网也是明年公司将继续投入的业务领域,但预计无法短期带来回报.
今年第二季度公司净利润为3,620万元,同比增长55.7%.(完)
--审校 丁淑琴
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。