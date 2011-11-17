《阳歌专栏》山东黄金海外掘金或被政府驳回

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**山东黄金海外掘金或遇政府阻拦**

我承认，今天早间看到山东黄金集团出价10亿美元收购巴西金矿Jaguar Mining，略感意外，因为黄金看似与近期中国收购海外资源的潮流不符。

毫无疑问，黄金是炙手可热的金属，尤其是对那些不想投资于美元资产的人来说，因为美元可能贬值，其实黄金也是。但是，更重要的是，最近几年中国进行的海外资源收购都瞄准了石油、天然气、铁矿石和煤炭等战略性产品，随着国内资源的消耗，这些资源能用于满足中国经济快速增长的需要。回头来看，黄金可归于锦上添花性的资产，拥有更多黄金是好事，但对于保持工厂运转和行业成长当然并不必需。

投资者似乎也持有相同的观点，并表现出一定程度的疑虑。这至少可以从收购消息出现後，Jaguar公司股票走势上看出个大概。该股周三在纽交所上涨45%，收报7.8美元，不过这较报导所说的每股9.30美元收购出价仍低16%，表明投资者对这宗交易能否达成，以及是否物有所值持有很多疑问。

首先，山东黄金集团要以现金形式收购，意味着在当前中国银行业受命紧缩银根的情况下，这家公司必须凑足10亿美元现金。

但是也许更重要的是，我预计中国监管部门批准这项交易的可能性很小。山东黄金集团几乎没有海外矿产运营经验，监管部门可能认为其海外运营成功机会不大，资本运作过于轻率。

一句话：山东黄金集团出价10亿美元、以现金收购巴西Jaguar Mining的申请，很可能遭中国政府驳回，因为政府或认为这宗交易过于轻率，且很可能运营失败。

**多家中国企业亏损凸显市场竞争激烈**

中国视频分享网站优酷网YOKU.N、在线零售商当当网DANG.N以及教育服务企业学大教育XUE.N在2011财年第三季度财报中均出现净亏损，这里更要强调一个事实，即西方投资者在事关中国企业，尤其是互联网企业时，似乎并不怎麽关心其利润。上述每家企业都各有故事，不过坦率地说，这三家企业都令我失望，且显示误入歧途的迹象。

让我们先从优酷网开始。该公司第三季度财报显示，净亏损4,700万元，同比收窄11%，但远高于第二季度2,800万元的亏损。优酷网预计，第四季度营收将同比增长90-100%，不及第三季度130%的增长率。这些趋势没一个看起来特别正面，尤其是对比其主要竞争对手土豆网TUDO.O本周早些时候惊艳市场，土豆网今年第三季意外扭亏为盈。

至于当当网，它的情况可谓更遭。在竞争极度激烈的电子商务市场，当当网似乎每天都面临着与京东商城和沃尔玛(WMT.N)旗下“1号店”的价格战。在当当网试图跨越其网上书店的原有模式、涉足竞争激烈的大众商品业务时，其今年第三季度净亏损7,300万元，是去年同期亏损3,300万元的两倍多。

最後让我们来说说学大教育。尽管属于高增长的教育服务领域，但该公司似乎无法摆脱亏损命运。该公司第三季度财报显示净亏损630万美元，去年同期净亏损为240万美元。这不仅再次反映出教育市场的激烈竞争，而且与业界领头羊——新东方教育集团的稳步盈利形成鲜明对比。

对于在美上市的中国企业，这一系列亏损与其说是惯例，不如说是例外，但这也反映出一个令人担忧的趋势，即很多企业面临愈发激烈的竞争，很多领域亟需整合强化。

一句话：优酷网、当当网和学大教育的亏损业绩，反映出他们各自领域的激烈竞争，且在短期内不会很快有所改善。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：张家伟

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