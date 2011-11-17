17日盘後分析：止跌企稳有待确认

今日A股市场暂缓了下跌的步伐。尽管昨夜美股大跌，且昨日大盘放量重挫失守多处支撑，但是就在市场恐慌之际，今日消息面再吹暖风，央行首次公开称货币政策“预调微调”，受此提振，今日沪深两市股指整体表现平稳，全天呈现窄幅横盘震荡整理态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场暂缓了下跌的步伐。尽管昨夜美股大跌，且昨日大盘放量重挫失守多处支撑，但是就在市场恐慌之际，今日消息面再吹暖风，央行首次公开称货币政策“预调微调”，受此提振，今日沪深两市股指整体表现平稳，全天呈现窄幅横盘震荡整理态势。

早盘沪深两市股指平稳开盘，随後围绕昨日收盘点位呈现震荡整理态势，权重股继续表现低迷，相反中小盘题材股则十分活跃，有效的提振了市场人气，市场恐慌情绪逐渐缓解，盘中多方试图展开反弹，无奈权重拖累、成交低迷，最终导致无功而返，尾盘沪综指报收于2463.05点，下跌0.16%。

从技术层面分析，短期内股指仍处于昨日大阴线的笼罩下，虽然股指有止跌企稳迹象，但是60日均线处反复震荡显示该关口压力较重，2450点强支撑仍面临严峻的考验。

笔者认为，尽管消息面较昨日有所转暖，但是目前市场仍存在较多的不确定性因素，随着政策微调效应的逐渐减弱，支撑本次反弹的根基也有所动摇，不过，从目前管理层的态度看，稳定市场的意图较为明显，但是在政策微调预期兑现的时机上还是较为谨慎。

目前断言A股本轮反弹结束还为时尚早。不过有一点值得投资者警惕，今日股指虽然止跌企稳，但是在股指反弹过程中，成交量并未配合，说明经过前期连续冲击高点未果後，短期大盘仍将反复震荡蓄势，尤其是在量能没有明显提升的情况下，股指冲关难度仍然较大。

在此背景下，投资者操作上应有所谨慎，不可盲目频繁操作，目前反弹趋势并未出现拐点，耐心持股等待趋势进一步明朗。（完）

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