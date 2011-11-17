华为已获逾40个LTE商用合同

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
* 在全球获得逾40个LTE商用网络合同
* 料明年LTE商用合同销售收入翻倍
* 欧洲和亚洲是主要的订单来源
记者 黄运涛/李千仪
路透香港11月17日电---全球第二大电信设备制造商--华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,目前在全球已获得超过40个LTE商用网络合同,预计明年来自LTE商用合同的销售收入将翻倍.
华为LTE产品线总裁应为民在参加"亚洲移动通信大会"间歇接受路透专访时做上述表示.他并称,在上述40多个LTE合同中,已有19个正式发布并投入使用.
"欧洲和亚洲的客户是主要的订单来源,而美洲的建设量目前没有欧洲大."他说.
和黄电讯、日本软银(SOFTBANK)(9984.T)和NTT DOCOMO(9437.T)等都已发布了LTE商用网络.软银在日本东京、名古屋和大阪等城市的基站就由华为承建.
LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作第四代移动通讯(4G)的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.
应为民称,总体来看,全球LTE的建设进程明显快于当初3G的发展历史,预计2013年全球LTE投资将迎来一个高峰.他并表示,LTE业务收入目前占华为收入比例相对较小,不足10%,但增速远高于公司整体水平.
华为今年的营收目标是增长10%至310亿美元,而上年增速为24.2%.
"虽然很多运营商已开始建设4G网络,但产业链要真正成熟,还需要有更多配套的终端消费产品,比如4G手机的手机和软件应用等."他说.
华为正大胆"押宝"谷歌(GOOG.O)的Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.华为冀望未来三年内手机发货量进入全球前三,收入进入全球前五.
华为在中国的主要竞争对手--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)此前表示,计划年内在美国推出LTE终端产品,但没有说明这些LTE终端产品是否包括手机、数据卡和平板电脑.
美国Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和AT&T(T.N)是首批大规模建设LTE网络的运营商,爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA为这两公司提供设备.而华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)目前尚没有在美国市场赢得过电信设备的订单.
"我们在美国市场还在努力."应为民说.
虽然一直未能成功叩开美国市场的大门,但华为对该市场仍寄予厚望.本周,华为副董事长郭平在接受路透独家访问时表示,将在美国进行长期投资,不会因短期挑战而放弃.(完)
--审校 林高丽
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。