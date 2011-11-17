现代与起亚：保持竞争的兄弟品牌

11月16日在首尔拍到的现代汽车与起亚汽车总部大楼。 REUTERS/Jo Yong-Hak

* 起亚开始蚕食现代汽车市场份额

* 现代和起亚在车型和市场上存在较大重叠问题

* 避免同类竞争和塑造品牌化重大挑战--现代汽车高管

* 维持现代和起亚独立现状,要胜过合二为一--分析师

路透首尔11月17日电---1998年亚洲金融危机达到顶峰之时,现代汽车(005380.KS)曾向起亚汽车(000270.KS)施以援手并收购後者股权.然而彼时的现代恐怕做梦也不会想到,如今起亚这家韩国历史最悠久的汽车制造商,势头像是要超越自己.

日本丰田汽车(7203.T)同时拥有丰田和雷克萨斯两个子品牌,不过其雷克萨斯主打高端的豪华车市场,因此与丰田品牌有着差异化的定位.而与此不同的是,现代和起亚则在从紧凑型汽车、三厢轿车直至SUV等所有的细分市场都有直接的竞争.

起亚推出的一系列新锐三厢轿车,例如K5(美国市场名为Optima)正在蚕食现代索纳塔(Sonata)车型的韩国市场份额.

10月时,起亚K5在韩销量超过索纳塔,为15个月首次.这家现代汽车持股比例占到34%的企业将在明年初发布高端三厢车K9,剑指现代旗下Genesis和雅科仕(Equus).

两家厂商车型相近,且在全球市场有重叠,这不禁要令投资者发问现代和起亚如何管理内部竞争,又如何继续开拓各自品牌的个性.

"现代汽车和起亚之间存在冲突…现代在起亚上的战略是什麽?仍让後者扮演一个稳定的造钱机器角色,还是进一步扩大其规模?"首尔Hi Investment & Securities汽车分析师Ko Tae-bong说.

现代汽车的回答一直是,它将维持既有策略,两家企业将打造不同的设计语言和品牌形象.

"我们集团最重大的任务之一,是要差异化现代和起亚,同时还要将同类竞争的影响降到最小."现代汽车一位高管对路透表示."的确,现代和起亚的部分车型间是存在相互竞争的现象."

若浏览现代企业和起亚全球销量和韩国市场份额情况,请点选(link.reuters.com/gas94s)

韩国市场销售数据描绘出了现代汽车所面临的进退两难的尴尬处境.韩国是亚洲第四大经济体,也是两家厂商最大的市场.

去年,现代汽车在本土市场的份额较2009年骤降5.4个百分点至45%,而起亚则攀升3.5个百分点至33%.

在韩国以外的主要市场,如美国和快速增长的中国市场上,两家公司也存在着直面竞争.

2008到2010年之间,起亚全球销量跳增了52%至210万辆,而现代则增长了30%至360万辆,双双成长为日本汽车厂商的最大威胁力量.日产汽车(7201.T)一名高管近期曾开玩笑地说道,他希望这两位成长迅猛的韩国对手能"放慢点速度".

起亚汽车占两家企业总销量的近40%.2008到2010年间,起亚股价大涨了将近七倍,而现代汽车增幅则不到五倍.

起亚的全新三厢车型和独特设计风格均出自彼得.希瑞尔(Peter Schreyer)之手.此人是大众汽车新甲壳虫(Beetle)和奥迪TT之父.现代汽车出于寻求个性于市场其他车企的目的,也试图以称为"流体雕塑(fluidic design)"的前卫概念站在设计前沿.现代的首席设计师来自韩国本土.

"最大的不同之处在于设计和未来品牌化(建设).现代品牌将更偏向时尚和高档,而起亚将则具运动感.随着时间的推移,两个品牌将日益展现出各自的个性."现代汽车高管称.

不过,还没有多少人能看出两个品牌间有多大不同.

**倾向于独立品牌策略**

麦格理证券(Macquarie Research)驻韩国分析师Michael Sohn表示,起亚和现代的整体市场份额正在扩大,同时两家企业也能够通过共享平台、研发费用和部件来削减成本.这是能够压倒所有担忧的关键因素.

"现代和起亚将会合并成一个品牌?这不太可能.要是现代整合起亚,我将会给予它们'卖出'的评级…保持独立品牌是正确."他说.

Sohn给予两家企业的评级均为"买入".而参与路透调查的31位分析师的评级亦是"买入",另有16位评级为"强力买入".

"我认为公司管理层认为存在竞争车型更加有利…一加一大于二.换句话说,这种方式要比只有一种车型能吸引更多的消费者."CLSA分析师Geoff Boyd表示.

尽管两家企业在许多领域都有重叠,但是它们正致力于避免这些问题.现代汽车在吸引美国中产阶级消费者,起亚则试图让自己成为更年轻人群购买的第一辆车.现代在印度有一定的知名度,但起亚不是.在中国市场,现代的主要注意力都放在北京,而起亚则集中在上海.

"通过使用相同的平台,它们能够满足更广阔的客户群需要…现代汽车与起亚可能互有盈亏,但是从整体的角度来看,集团自身的竞争力会提高."一位未具名的汽车分析师称.

现代汽车看似对目前情况感到满意.

"现代和起亚的(目标)客户有一些不同,"现代汽车总裁Chung Jin-haeng对路透表示."现代和起亚需要培育各自的品牌形象."(完)