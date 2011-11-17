奥巴马称美国不会削弱对亚太影响力

路透堪培拉11月17日电（记者 Caren Bohan/Laura MacInnis）---美国总统奥巴马周四称，预算缩减不会阻碍美军在亚洲的扩张计划，并表示美国要坚持其太平洋强国的地位。

日本和韩国等美国盟友对中国日渐增强的影响力感到紧张，纷纷希望美国表态，能成为亚洲地区对中国的强大制衡。

奥巴马在堪培拉将停留两天，他在对澳大利亚国会的演讲中表示，尽管美国政府面临削减财政赤字的压力日增，但这不会导致其削弱在亚洲的影响力。

奥巴马在准备好的演讲稿中说：“美国要使财政变得有序，我们是在缩减开支。的确，在我们军事预算经历十年的急速增长之後——我们最终决定结束伊拉克战争，并收尾阿富汗战争——我们将会缩减国防开支。”

但是他也表示：“美国国防开支的缩减不会——我重复一遍，不会——以牺牲在亚洲太平洋地区影响力为代价。”

堪培拉是奥巴马九天的亚太之行中间一站，他接下来将赴巴厘岛。他将是首位在巴厘岛参加东亚峰会的美国总统，以强调美国对亚洲地区的重视。东亚峰会于今年接纳美国和俄罗斯出席。

在访问澳大利亚之前，奥巴马于夏威夷主持了亚太经合组织峰会，该峰会专注于推动该地区贸易及经济关系的发展。

在军事问题上，奥巴马与澳大利亚总理吉拉德周三宣布，计划在澳大利亚北部部署2,500名美国海军陆战队员。美军届时将驻扎在澳大利亚北部一座实际意义上的军事基地。

奥巴马将于周四访问澳大利亚北部港口城市达尔文市时具体讨论这一计划。达尔文市距印度尼西亚只有820公里。

在对澳大利亚国会的演讲中，奥巴马称，他已呼吁美国重新审视其国家安全的当务之急，这些紧急要务或指导美国支出及预算的走向。

他说：“这一地区必须知道的是：随着当前战争的结束，我已告知我的国家安全团队，应将我们在亚太地区的部署及使命作为首要任务。”

“我们在该地区的长期利益，要求我们在该地区作长期部署。美国是一个太平洋强国，我们就要留在这里。”

美国本次在澳大利亚的军事部署，是二战以来最大的一次。具体工作将于明年开始，首先将在达尔文市部署一支有200-250名海军陆战队员的队伍。总计将有2,500人进行轮换。

美国也将在澳大利亚部署战舰、战机及战车，并加强军事训练。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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