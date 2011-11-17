美军已改善网络战准备--高级将领

路透11月16日电（记者 Jim Wolf）---美国战略司令部司令官、空军上将科勒（Robert Kehler）周三称，美国现在已拥有了一个法律框架，支持美军在网络空间执行攻击性任务。科勒在不到一个月前表示，该项工作仍在进展中。

他说：“我认为我们已经拥有了指挥任何形式的攻击性任务的授权。”他这一表态是美军正在为应对可能的网络战争加速准备的一个最新信号。

美国战略司令部负责美国在太空及网络空间的行动，其下属的美国网络司令部于2010年5月成立运营。对于美国军方称之为最新潜在战场的网络空间，美国的相关法律授权及执行准则当时仍在准备制定中。

美国国防部周二发布的报告称，美国保留对网络攻击予以军事回击的权利，且正加强追踪网络入侵者的能力。

美国防部在国会授权的一份报告中说：“若网络恶意攻击被查明，我们将像对待针对我们国家的任何其他威胁一样做出回应。”

“我们保留使用一切必要手段的权利——外交的、信息的、军事的和经济的——以保卫我们的国家、我们的盟友、我们的合作夥伴以及我们的利益。”（完）

编译：张家伟 发稿：

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