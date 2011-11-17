弱势中间价牵引人民币兑美元收低

* 人民币兑美元小幅收低

* 仍受弱势中间价牵引

* 目前人民币无走强基础,近期仍持稳

路透上海11月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周四小幅收低,主要受持续走弱的中间价牵引.而从中国经济基本面以及海外市场美元表现来看,目前人民币缺乏上涨基础,料近期还将维持稳势.

"出口还是有点问题,欧债危机的影响...(中国)央行政策也在微调,加上通胀缓解,都不支持人民币走强,"上海一银行交易员称.

中国商务部发言人沈丹阳周三称,部分国家指责人民币汇率是没有根据的,目前人民币汇率基本处于合理区间.中国外贸面临的形势仍然较为复杂,未来一段时间出口形势仍不容乐观.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3508 6.3465 6.3554 6.3553 6.3509 6.3456

该交易员并指出,中美领导人刚刚就汇率问题进行过交锋,中国也再次表明了坚持汇率政策自主性的原则,而面对当前的国内外经济局面,人民币汇价选择维持平稳走势的可能性更大.

央行在第三季度货币政策执行报告中亦重申,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

这和稍早国家主席胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间传递出的基调相符.胡锦涛当时强调,人民币汇率处于合理区间,并称中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3225/65 6.3340

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3520/60 6.3575

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水171点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3337元.

东京汇市欧元周四缩减跌幅,此前兑美元和日圆均触及五周新低,因债市动荡在整个欧洲扩散开来,不过市场人士仍预计欧元未来数周将续跌.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)