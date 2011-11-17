好莱坞男星库珀当选《人物》年度最性感男人

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透11月16日电---美国《人物》杂志周三宣布，好莱坞男星布莱德利・库珀(Bradley Cooper)被评为2011年度最性感男人。
该杂志称，选库珀的原因是其拥有独一无二的湛蓝眼睛和迷死人的微笑。库珀凭借电影《醉後大丈夫》（The Hangover）的票房成功名声大震。
今年36岁的库珀毕业于乔治城大学，他能骑摩托车带你去兜风，还会说一口流利的法语。
《人物》杂志称，库珀为人谦恭，也为他增色不少。
库珀告诉该杂志，“让一个没模特长相的人获得这样的称号，我感觉棒极了。我觉得自己长得还行，有时蛮帅的，有时也挺吓人的。”
以往获得这一殊荣的明星包括乔治・克鲁尼（George Clooney）、布拉德・皮特（Brat Pitt）和梅尔・吉布森（Mel Gibson）等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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