分析：推动美国采取气候行动 中国被寄厚望

路透布鲁塞尔/伦敦11月16日电（记者 Barbara Lewis/Nina Chestney）---中国作为世界最大碳排放国，有望推动美国采取更多行动应对气候变化，拯救最新一轮的全球气候谈判，改善其国际声誉。

全球气候峰会将于本月稍晚在南非德班举行，外界对于达成一项新的全球协议期望甚低。

但这仍可为未来达成协议做铺垫，而殚精竭虑的谈判代表们正期待中国站出来，帮助孤立顽固的美国，即使这样做只是出于自身利益考虑。

世界资源研究所（WRI）气候与能源项目负责人詹妮弗・摩根（Jennifer Morgan）说：“我的感觉是，如果德班谈判失败，那将归因于美国政府的不作为，但要是能成功，则与中国的额外努力分不开。”

美国已经实现了环境政策的地区性调整，同时也以州和地区为基础发展了碳排放交易方案。但该国今年两次推迟管制发电厂碳排放的计划，且基于其汽车能效标准，汽车制造商在2018年或2025年前也无需进行改善。

美国是世界最二大碳排放国，奥巴马个人所做的环境承诺是，至少在下届总统选举完成以前，美国不会加入新的具有法律约束力的协议。

中国被寄予厚望

中国人口庞大，其接连遭遇的洪涝灾害，彰显了全球变暖的危害，也促使其大举投资新能源技术。

气候谈判代表们已不再将中国视为最大的顽石国，被称为顽石的国家还有日本、加拿大、俄罗斯和美国。

在今年延续京都进程的努力中，欧盟一直起带头作用，该地区官员称中国也作了很积极的努力。

波兰环境部副部长Joanna Mackowiak-Pandera本周称：“我们对中国寄予厚望，其近期对德班谈判的态度非常具有建设性。”波兰目前是欧盟轮值主席国。

有人甚至表示，中国有助于孤立美国。

欧洲议会环境委员会主席莱恩（Jo Leinen）称：“我不排除欧盟与中国及其他新兴经济体，在这一气候问题上能形成战略夥伴关系，并孤立美国。”

WRI的摩根称，问题在于中国能否打破僵局，并“承诺承担义务”。

她说：“我的希望是欧洲与中国一道，携手推动此事”。

中国官员也承认欧盟在这一领域有专长可以分享。发改委对外经济研究所所长张燕生在本月布鲁塞尔中欧高层论坛上称，中国需要关注绿色行业，欧洲在这一领域有专长和知识。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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