媒体称他信或受特赦 泰国反对声音渐长

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透曼谷11月17日电（记者 Panarat Thepgumpanat）---泰国前总理他信的反对人士周四表示，若他信妹妹英拉领导的政府试图通过特赦让他信回国，他们将走上街头游行示威。
泰国政府拒绝证实有此计划，他信本人在迪拜也淡化此观点。他信若回国，将面临滥用职权指控，需服刑两年。
他信2006年被泰国军方驱逐，但在泰国六年的政治危机中，他仍是核心人物，深受城乡穷人爱戴，但却在中产阶级和保皇派中备受指责。
泰国人民民主联盟（PAD，民盟）称，报导所说的特赦令会让他信免受惩罚。民盟的支持者“黄衫军”，在泰国军事政变前，举行了大规模的集会，重击他信政府。
民盟发言人Panthep Pongpuapan称：“我们已表示，如果对他信进行特赦，我们将举行集会。”他还补充说，民盟可能在下周晚些时候召开会议，决定采取什麽行动。
《曼谷邮报》周四发表社论称，“除却内阁对于特赦令的遮遮掩掩不说，选择的时机也极为不当。眼下所有人都在忙于应战特大洪灾的影响，而政府却悄无声息想通过特赦，让他信回国。”
他信周三稍晚在迪拜告诉路透，内阁讨论的赦免罪犯事项每年都会发生，并非一些特别的赦免令。
至于会不会包括他，他信说“我不知道，也认为不会。因为是秘密会议，所以没人知道，最终的决定权取决于泰王。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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