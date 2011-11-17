2012-14年将免征小微型企业22项行政事业性收费--财政部

路透北京11月17日电---中国进一步推出减轻小微企业负担的实质举措.财政部周四称,2012-2014年将连续三年免征小型微型企业管理类、登记类、证照类行政事业性收费.

财政部网站的新闻稿并称,减免的收费具体包括企业注册登记费、税务发票工本费、海关监管手续费、货物原产地证明书费、农机监理费等22项收费;免征期限为2012年1月1日至2014年12月31日.

财政部要求,有关部门要督促本系统内相关收费单位加强对小型微型企业享受收费优惠政策的登记备案管理,确保符合条件的小型微型企业享受收费优惠政策.

财政部10月底表示,将自11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业带来"利好".

受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.(完)

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