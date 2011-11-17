财政部发布增值税扩围试点方案

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透北京11月17日电---中国财政部周四公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.
财政部网站周四刊登新闻稿称,根据现行财政体制,增值税属于中央和地方共享税,营业税属于地方税.试点期间,维持现行财政体制的基本稳定,营业税改征增值税後的收入仍归属试点地区.
财政部称,在上海市开展试点则具有全国性示范意义.为使试点行业总体税负不增加,改革试点选择了11%和6%档低税率,分别适用于交通运输业和部分现代服务业.
对现行徵收增值税的行业而言,无论在上海还是其他地区,由于向试点纳税人购买应税服务的进项税额可以得到抵扣,税负也将相应下降.
新闻稿并强调,改革试点将中国增值税税率档次由目前的两档调整为四档,是一种必要的过渡性安排.今後将根据改革的需要,适时简并税率档次.
在中国民众及企业对高额税负的抱怨不绝于耳声中,中国政府10月底宣布将从明年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措. (完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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