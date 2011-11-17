美股受欧债疑虑打击收低

* 标普500指数跌穿一关键技术位後,卖盘加速

* 西班牙和意大利借贷成本攀升加重市场的忧虑

* 道指收跌1.1%,标普500指数下跌1.7%,Nasdaq指数下滑2%

路透纽约11月17日电---美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.

标普500指数在早盘一直缓步下滑,在跌穿1,225点後现货和期货市场的抛盘均增速.

投资者日益聚焦在欧洲的情况,且市场早盘交投谨慎,因西班牙和意大利公债收益率上升至被视为难以为继的水准.

一些市场消息人士称,国会"超级委员会"内民主党和共和党议员出现纷争;该委员会是为了寻找降低美国负债办法而设立.

但Empire Executions总裁Peter Costa在纽约证交所场内时说,市场人士所指出引发股市下跌的催化剂中,没有一个是新的"新闻".

"如果是徘徊在支持水准或阻力水平,市场不需要很大的消息推动,"他说,"当在支撑或阻力附近时,任何风吹草动将触发电脑产生的交易即时执行,且通常会让市场加速反应."

中午,标普500指数一跌穿1,225点水准,市场即放量急跌.周四约有283万口标普E-Mini期货合约易手,其中约25万口是在股市大跌逾1%时异常繁忙的15分钟内成交的.

标普500指数8月和9月勉力突破了1,225点,之後在10月底登上了两个月高位.电脑程式安排的交易通常利用之前买卖的集中点作为触动点.

道琼工业指数收跌134.86点,或1.13%,报11,770.73点;标准普尔500指数收低20.78点,或1.68%,至1,216.13点.Nasdaq指数下跌51.62点,或1.96%,报2,587.99点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为86亿股,高于略逾80亿股的今年日均值.

纽约证交所跌涨股比例超过4:1,而Nasdaq则超过5:2.

美国原油期货和期铜大跌超过3%,原材料股和能源股跌势加速.标普能源股指数大跌2.1%,原材料股指数重挫2.9%.

科技股也拖累大市下滑,标普科技股指数挫跌2.2%,今日标普500指数10大类股全军覆没.

市场重演近期普跌局面,各类股被认为是同一资产级别,没有赢家和输家.

"股市普跌,投资人转持现金,美国公债价格上扬."Stifel Nicolaus Capital Markets美国股票交易部门董事总经理Tom Schrader表示.

今日稍早,西班牙标售10年期公债标售的得标利率为1997年来最高,而法国公债标售得标利率也较高.

投资人担心欧元区债务问题可能拖累全球经济重陷衰退,尽管美国经济数据显示经济正在复苏.

美国上周初请失业金人数触及七个月最少,10月建筑许可强劲反弹,显示经济动能增加.[US-ECI-CMN].(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 张明钧

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