中国“神舟八号”飞船成功返回地面

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透北京11月17日电---中国“神舟八号”飞船周四成功返回地面，完成了傲游太空两周之旅。这是中国长期载人航天工程的一个重要时刻。
中国电视台的现场转播显示，“神舟八号”飞船返回舱在内蒙古预定区域成功着陆。
“神八”的返航也是中国太空实力日盛的最新展示。在美国载人航天计划受到预算限制和重心转移之困时，中国的太空实力、军事和外交影响力日益上升。
11月3日，“天宫一号”飞行器与“神八”飞船在距地面340公里的太空轨道，成功实现首次交会对接。
9月29日成功飞天的“天宫一号”是中国构建太空实验室的探索性准备工作之一。
中国希望在大约2020年前建成完全成熟的国际空间站。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
农林畜产食品部副部长Kim Kyeong-kyu在一简报会上表示，“我们将全国各地口蹄疫警戒级别提高，且第二型病毒株已经出现。”