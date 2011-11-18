18日盘前分析：反弹基础犹在

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到央行表态要适时适度预调微调货币政策的提振，昨日A股市场并未延续周三大幅下跌的走势，全天呈现缩量震荡整理态势，其中沪综指围绕60日线进行反复震荡，但是未能重新占领2500点回到反弹通道，大盘短线调整风险骤增。

从欧美市场看，在对欧洲债务危机状况可能恶化、美国国会无法就减赤方案达成一致的忧虑打压下，美国三大股指全线收低，且跌幅都在1%以上。欧洲股市周四也普遍收低。

从技术层面分析，短期内股指仍处于昨日大阴线的笼罩下，虽然股指有止跌企稳迹象，但是60日均线处反复震荡显示该关口压力较重，2450点强支撑仍面临严峻的考验。同时，两市成交量迟迟不能有效放大，反映出乐观机构对後市信心不足，存量资金主导的反弹已经进入资金瓶颈。

笔者认为，目前政策微调预期正在兑现，欧债危机对于A股的心理影响大于实质影响，因此市场反弹的基础仍然存在，且短期市场的整固利于後市稳健上行。

消息面，记者17日获悉，沪深交易所、中登公司日前发布相关通知指出，沪深交易所将停止受理保险机构直接持有交易单元（即保险公司自有证券席位）的申请，鼓励保险机构作为两所会员的特殊机构客户参与市场交易，要求保险机构对目前已直接持有的存量交易单元加强清理并逐步退出，原则上应于2014年底前逐步退出，向两所出具书面承诺函。（完）

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