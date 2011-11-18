3G网络滞後 中国印度冀望4G技术

路透香港11月17日电（记者 Lee Chyen Yee/Devidutta Tripathy）---作为世界最大的手机市场，中国和印度尽管仍在提升3G服务且4G起步仍需数年，两国已开始基于长期演进技术（LTE）建设4G网络。

自去年11月亚洲首个商用LTE网络于香港问世以来，在日本和新加坡等其他亚洲国家，启用商用4G网络的运营商仍屈指可数。

随着语音服务日益商业化，亚洲很多运营商，包括中国移动(0941.HK)、印度信实工业公司(RELI.NS)和巴蒂电信(BRTI.NS)等开始建设高速网络，希望利用对移动数据需求的快速增长，提高业务收益。

市场研究公司Ovum高级分析师Nicole McCormick表示：“在市场竞争愈加激烈、利润持续面临压力的情况下，这是一个成本最优化的战略，显然已有很多运营商瞄上了这一战略。”他在香港参加一个移动通讯会议的间隙发表了以上观点。

在香港这个会议上，LTE是主要焦点。期间，中国移动和中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)展示了他们要采用的技术。

中国和印度较晚开展3G网络建设，不过两国正试图在4G建设方面赶上西方同行。

中国和印度的移动运营商正计划基于TDD（时分双工，time division duplex）技术推进网络建设。TDD技术是LTE的一个分支，与美国和欧洲很多网络使用的FDD（频分双工，frequency division duplex）技术不同。

Ovum预计，到2016年，LTE将覆盖亚太地区19%的移动宽带用户。

冀望4G技术

对于中国移动来说，采用4G技术对其至关重要。中国移动的3G网络基于自主的技术标准，与苹果(AAPL.O)iPhone等流行设备所使用的技术不兼容，令该公司倍感苦恼。

中国移动上月表示，苹果已承诺，将使下一代的iPhone与TD-LTE兼容。

中国移动高管表示，已在六个城市的850个移动基站开展TD-LTE第一阶段规模试验，预计明年6月前完成第二阶段规模试验。

中国移动副总裁李正茂称，随着移动互联网和智能设备的流行，数据使用呈现爆炸性增长，在这种情况下，加速LTE商业化的任务更加紧迫。

在印度，用户紧盯信实工业公司。信实工业通过收购Infotel Broadband大举进军电信行业。Infotel Broadband预计将于明年启动TD-LTE平台的服务。

印度媒体报导称，信实工业也将发布兼容LTE的低价平板电脑。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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