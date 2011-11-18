美联储或设定具体货币政策触发机制--官员

路透11月17日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利支持将美联储政策与具体经济指标挂钩的想法,但表示美国联邦储备委员会（美联储，FED )17位决策者之间,很难就触发升息的就业或通胀指标水准达成一致.

他拒绝说明自己倾向于认为失业率或通胀率处于何种水平,将会触发升息.

"当然,困难是在细节上如何让委员会全体成员就适当的数值达成一致:合适的失业率是多少,合适的通胀率又是多少,"根据节目播出前获得的副本,杜德利在PBS节目Nightly Business Report的采访中说道.

"这是我一定会继续致力于的工作,看我们是否能在委员会达成共识,"他称.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一直大力提倡将政策与经济表现挂钩.他曾表示,美联储应当维持近零的利率水平,直至失业率降至7%以下,或是通胀可能升逾3%.

美联储也在评估购买更多债券是否能支持就业增长,後者仍未达到"我们的预期",杜德利称.失业率目前为9%.

据这次专访的副本,杜德利称,"我认为我首先要强调的是美联储已经做了很多努力...其次,我们还会继续努力吗?是的,我们会."

杜德利称,提供美联储料将多久维持利率不变的时间范畴,可以给予投资者一些明确信息,但美联储在考虑要更加具体.

他说,美联储在权衡采取更多举措的利弊.

杜德利重申其观点,即考虑到楼市的疲弱情况,购买抵押贷款支持债券将是购债的一种有效方法.

他指出,欧债危机可以解决,欧元"绝对"会渡过难关.

对于国内形势,杜德利称,如果美国下周未能达成控制长期联邦赤字的协议,将损及经济成长、就业和信心.但若采取措施确定财政政策,解决拖累楼市的问题,那麽2012年美国经济形势可能"非常好".(完)

--编译 郑茵/吴云凌/李爽; 审校 戴素萍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。