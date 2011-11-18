美众院外事委员会批准向台湾出售F-16 C/D战机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿11月17日电---美国众议院外事委员会周四投票通过议案，要求总统奥巴马向台湾出售66架新式F-16战斗机。9月，奥巴马批准对台湾现有战机进行价值53亿美元的升级。
支持对台军售的美国两党议员表示，他们希望发出一个讯息，即当台湾面临中国大陆不断上升的军事威胁，美国国会对台湾不离不弃。
但向台湾出售新一代F-16战机势必激怒中国。中国对美国9月通过的对台湾F-16 A/B型战机进行改装升级的决定已然十分恼火。
美国政府官员表示，升级实际上将使台湾现有战机拥有同最新F-16 C/D型战机同样的能力。
同情台湾的国会议员在国会山表示，根据1979年通过的《与台湾关系法》(Taiwan Relations Act)，华府有义务向台湾提供防御性武器。
众议院外事委员会主席、共和党议员伊丽娜-罗斯勒提恩(Ileana Ros-Lehtinen)表示：“台湾需要这些F-16战斗机，需要以此保护台湾海峡上空。”
该委员会周四通过了要求向台湾出售新一代F-16 C/D战机的议案。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。