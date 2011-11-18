美国就业等数据强化经济成长加速观点

* 一周初请失业金人数下降5,000人至七个月低点

* 四周平均值4月以来首次跌破40万人

* 房屋开工减少0.3%,建筑许可劲升10.9%

* 大西洋区中部地区制造业活动放缓,但就业改善

路透华盛顿11月17日电---美国上周初请失业金人数触及七个月低点,10月房屋建筑许可也强劲反弹,这些最新公布的数据表明,经济复苏的力度正在加强.

但周四公布的另一份数据表明,由于订单疲弱,本月美国大西洋区中部的制造业活动放缓,这给经济改善的形势带来一抹阴影.不过,企业雇佣增多,且工作时间延长.

"经济形势正在向好的方面加速前进,"Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说."不过,经济要取得稳健增长,仍面临两大阻力:油价上升和欧债问题."

美国劳工部周四公布,美国11月12日当周初请失业金人数减少5,000人至38.8万人,推动上周初请失业金人数四周均值降至39.675万人,为4月以来首次跌落至40万大关之内.初请失业金人数四周均值低于40万通常预示劳动力市场状况改善.

该报告涵盖美国政府11月就业人数的调查期,并引发本月美国招聘活动加快的希望,10月美国非农就业岗位增加8万.

在介于10月和11月间的调查周,美国初请失业金人数减少1.6万人.美国政府定于12月2日公布就业报告.

"我们相信初请失业金人数下降将预示创造就业岗位的步伐加速,"纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding指出."我们的确预料该报告显示就业人数增加,且延续对前两个月数据进行上修的态势."

美国就业市场疲弱,失业率高达9%,一直是美国经济增长转强的阻碍之一.

除了就业市场,楼市也出现了趋稳的迹象,美国10月建筑许可增长10.9%,年率为65.3万户.

10月房屋开工下滑0.3%,年率为62.8万户.分析师认为,随着租赁需求提振公寓建设,住宅市场将很快为经济增长做出贡献.

浏览美国请领失业金图表,请点选(link.reuters.com/feb25s)

浏览美国房屋开工图表,请点选(link.reuters.com/reb25s)

**欧债危机为复苏蒙上阴影**

数据改善未对股市产生多大影响,欧债危机持续打压市场信心.

美国股市周四收跌,主要股指均下挫逾1%,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.

美国长天期公债价格和美元指数上涨.

近期公布的零售销售、工业生产等数据均表明经济增长加强,进一步降低了再现衰退的风险.

分析师们预计,美国第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率可能会达到3%,高于第三季2.5%的增速.

但欧洲危机或会影响美国经济复苏.欧洲危机已导致该地区债市动荡.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,虽然欧洲情势肯定带来了危险,但他并不认为会严重冲击美国经济.

"若欧洲危机像大家担心的那样,严重无序发酵,那麽就可能影响美国经济,"他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,"而如果仅是困境持续较长时期,这也是极有可能出现的结果,那麽我就不敢确定美国是否会受到很大的冲击."

美国费城联邦储备银行公布的11月制造业指数降至3.6,10月为8.7,就业分项指数升至六个月高位,平均一周工时分项指数增长逾两倍.

初请失业金报告显示,11月5日止当周续请失业金人数降至三年低位,进一步凸显就业市场形势改善.(完)

--编译 郑茵/肖群英/张荻/兰秀娟;审校 张明钧/李爽

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