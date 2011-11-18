中国股市盘前看点--11月18日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国10月领先指标
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼出席欧洲银行业大会
--欧盟预算会议
**宏观经济和政策面**
--前央行货币政策委员会委员、国民经济研究所所长樊纲表示,预计货币政策近期不会出现重大调整,而是在总量不变情况下,在微观领域对中小企业资金领域进行补充等.
--中国证券报引述相关通知称,保险机构参与证券市场交易,应通过沪、深两个交易所的会员单位,即证券公司的渠道进行.险资现有直接持有的交易单元(席位),要加强清理并逐步退出.
**重点行业和公司**
--中国船舶工业行业协会监测显示,今年1-6月全国约有50%的船厂没有接到新订单,截至9月底仍有约30%的船厂没有接到新订单,部分企业明年上半年将可能陷入开工不足的困境.
--中国冶金(1618.HK)(601618.SS)公告称,1-10月公司累计新签合同额2,460亿元人民币,较上年同期增长3.3%.
--据汤森路透旗下IFR报导,海通证券(600837.SS)有望于本周五之前拿到中国证监会批复,获准在香港上市,募集资金15-20亿美元.
**海外动向**
--美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.道琼工业指数收跌134.86点,或1.13%,报11,770.73点.
**关键点位**
--沪综指预计在2,450点附近震荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)