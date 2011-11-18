香港《经济日报》：中国要楼价跌 但又不能大跌

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
（11月18日社评）
中国楼市山雨欲来,楼价处于转角市,有中国智囊昨日更预测,楼价可能重挫30%.惟中国当前政经形势下,中国虽要楼价跌,但又承受不起大跌,若楼价能下跌10%并横行,待人民收入增加,消化偏高楼价,最符合中国利益.
中国楼市近期气氛转差,已有专家开始猜测珠三角、上海等地楼价,要大跌30%.前银监会主席刘明康早前更称,中国银行体系可承受楼价下挫50%,更惹外界猜测中国容许楼价暴跌一半.中国政策十分明确,就是要楼价下跌,皆因楼市不但是经济问题,更是民生与政治的重大问题,楼价高涨不但导致中国蜗居民怨沸腾,亦会带来泡沫风险.中国去年4月起无所不用其极,出台限贷、限价、限购等措施,誓要拆除楼价飙升造成的大炸弹.
尤其是"平民总理"温家宝,已三番四次向国民承诺,要将楼价降到合理水平.故楼价不跌,後年初退休的温家宝,更难向国民交代.惟楼价是否要重挫30%成,才最符合中央利益呢?答案明显不是.楼市已绑架中国经济增长和就业,涉及60至70个行业,楼市大跌势必牵一发而动全身,严重冲击经济.因此,最符合中央利益的,是楼价跌幅约10%後,便让其不升又不跌地横行一段时间,待民众收入持续增加,消化偏高楼价的水平.在当前形势下,中国有政治、经济需要,要令楼价下跌,但又不能让其大跌.楼价不跌,中央难向人民交代.但楼价大跌,又会出现新的经济、社会问题.故此,能否如中国所愿地调控楼价,则是其施政一大考验. (A06)
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