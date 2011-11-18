香港《经济日报》：中国要楼价跌 但又不能大跌

中国楼市山雨欲来,楼价处于转角市,有中国智囊昨日更预测,楼价可能重挫30%.惟中国当前政经形势下,中国虽要楼价跌,但又承受不起大跌,若楼价能下跌10%并横行,待人民收入增加,消化偏高楼价,最符合中国利益.

尤其是"平民总理"温家宝,已三番四次向国民承诺,要将楼价降到合理水平.故楼价不跌,後年初退休的温家宝,更难向国民交代.惟楼价是否要重挫30%成,才最符合中央利益呢?答案明显不是.楼市已绑架中国经济增长和就业,涉及60至70个行业,楼市大跌势必牵一发而动全身,严重冲击经济.因此,最符合中央利益的,是楼价跌幅约10%後,便让其不升又不跌地横行一段时间,待民众收入持续增加,消化偏高楼价的水平.在当前形势下,中国有政治、经济需要,要令楼价下跌,但又不能让其大跌.楼价不跌,中央难向人民交代.但楼价大跌,又会出现新的经济、社会问题.故此,能否如中国所愿地调控楼价,则是其施政一大考验. (A06)