委内瑞拉称将在明年2月前还清40亿美元中国贷款

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透加拉加斯11月17日电（记者 Marianna Parraga）---委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）周四表示，委内瑞拉将在明年2月前向中国国家开发银行偿还40亿美元贷款。
中国目前是委内瑞拉政府的最大外国融资渠道，委内瑞拉国有石油公司PDVSA必须每天向中国输送43万桶原油和原油产品来还债。
吉奥尔达尼表示，委内瑞拉与中国的协议在拉美是前所未有的。2007年的第一笔40亿美元贷款已经还清，另外一笔40亿美元贷款将在2012年初结清。
吉奥尔达尼对记者表示：“第二笔40亿美元贷款将在明年2月偿还完毕。”他补充道，两国原则上还达成了第三笔40亿美元的贷款协议。
委内瑞拉官员表示，中国的贷款投入到了社会工程和基础设施项目，但反对派政治家和一些经济学家抱怨，这笔账不透明。
除这三笔40亿美元贷款外，中国还在2010年向委内瑞拉提供了一项200亿美元的融资贷款。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)