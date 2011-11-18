俄罗斯称阿萨德下台将损害阿盟的和平计划

路透安曼11月17日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---随着阿拉伯世界和西方国家寻求对叙利亚总统阿萨德不断施压，俄罗斯周四对阿萨德政府表示了支持。

阿盟暂停了叙利亚的成员国资格，并要求其在本周内遵守阿盟旨在结束流血冲突的和平计划。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，要求阿萨德下台将损害呼吁叙利亚政府和反对派对话的倡议。

拉夫罗夫表示：“如果叙利亚反对派在某些外国支持下，宣称只有阿萨德下台才进行对话，那麽阿盟的倡议就变得毫无价值、也毫无意义。”

拉夫罗夫是在结束与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)的会谈後作出上述表态的。阿什顿表示，全世界必须把所有能施加的影响都集中到叙利亚身上，以迫使其改弦更张。

拉夫罗夫表示，“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)周三对大马士革郊区一处空军情报设施发动的袭击“已经完全等同于真正的内战。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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