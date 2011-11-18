俄罗斯称阿萨德下台将损害阿盟的和平计划

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透安曼11月17日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---随着阿拉伯世界和西方国家寻求对叙利亚总统阿萨德不断施压，俄罗斯周四对阿萨德政府表示了支持。
阿盟暂停了叙利亚的成员国资格，并要求其在本周内遵守阿盟旨在结束流血冲突的和平计划。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，要求阿萨德下台将损害呼吁叙利亚政府和反对派对话的倡议。
拉夫罗夫表示：“如果叙利亚反对派在某些外国支持下，宣称只有阿萨德下台才进行对话，那麽阿盟的倡议就变得毫无价值、也毫无意义。”
拉夫罗夫是在结束与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)的会谈後作出上述表态的。阿什顿表示，全世界必须把所有能施加的影响都集中到叙利亚身上，以迫使其改弦更张。
拉夫罗夫表示，“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)周三对大马士革郊区一处空军情报设施发动的袭击“已经完全等同于真正的内战。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。