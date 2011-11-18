希腊民众抗议节支措施 法国及西班牙举债成本攀升

* 西班牙公债标售利率升至1997年以来最高

* 法国发债成本亦上升

* 德国总理默克尔拒绝在欧洲央行作用方面作出让步

* 蒙蒂将提出意大利节支措施纲要

路透马德里/巴黎11月17日电---希腊警察与抗议节支措施的示威民众发生冲突,意大利宣布应对欧债危机的全面改革;在周四的事态进展中,法国和西班牙的借款成本大幅走高.

逾3万名希腊民众走上雅典街头示威抗议,这是新联合政府面临的首度公开考验.要使国家免于破产,联合政府必须落实痛苦的缩减开支及增税政策.

希腊警方对身着黑衫的年轻人发射催泪弹,抗议民众击鼓挥动红旗,并呐喊:"欧盟、国际货币基金组织(IMF)滚蛋!"

意大利新总理蒙蒂公布旨在帮助国家从危机中脱身的全面改革计划,并称意大利正遭遇"严重的紧急状态".民调显示蒙蒂拥有75%的民意支持率,但是在商业首都米兰及都灵均发生街头冲突.

蒙蒂表示,"只要我们避免被视为欧洲的薄弱环节,那麽我们就能为欧洲的改革作贡献",蒙蒂在匆忙接替名誉扫地的前总理贝鲁斯柯尼之後,于周三宣誓就职.

西班牙政府被迫要支付自1997年以来最高的借贷成本来标售10年期公债,此次标售较今年的平均收益率大大高出1.5点,令市场对此种情况的描述为"很可怕"到"糟透了".

欧元应声下滑.法国的情况好一点,但也不得不要支付更大的借贷成本转手近70亿欧元的政府公债.有关法国这个欧元区第二大经济体正陷入债务漩涡之中的忧虑,已使得这场历经两年的危机本周达到一个新水平.

Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,"欧元区必须采取一些措施来安抚市场.市场目前感觉并未给予任何的宽慰."

意大利总理蒙蒂在议会的首次演说中提出了广泛的政策纲要,其中包括养老金和就业市场改革,打击逃税及改变税收制度,其随後赢得了信任投票.

他稍晚与法国总统萨科齐和德国总理默克尔通话,三位领导人在联合声明中称,三方均同意需加速推动改革措施.

目前意大利的借债成本已经达到难以为继的水平,由于该国需要在明年4月底前再融资约2,000亿欧元,因此蒙蒂将不得不快速行动以安抚金融市场.

爱尔兰也将被迫采取更多行动,该国一直获得援助并因节支举措而受到外界赞扬.路透获得的文件显示,爱尔兰政府将在下月的预算案中,将销售税最高税率调升2个百分点.

但若更短期内有没有一些重大行动,比如涉及欧洲央行,那麽希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和法国的节支规模可能就都无法让市场买账.

很多分析师相信,目前根除欧债蔓延风险的唯一途径是欧洲央行买入大量债券,这实际上相当于美国和英国央行实施的'量化宽松'.

围绕欧洲央行是否应该加大干预以结束欧债危机,法国和德国的口水战升级,此前央行温和买债举动未能安抚市场.

法国'AAA'信用评级面临失守危险,其借款成本不断攀升之际,该国敦促欧央行采取更有力的行动.但德国继续反对,称欧盟法规禁止这类做法.

"如果政界人士认为欧央行可以解决债务危机,那麽他们错了,"默克尔称.她说,即便欧央行扮演最终放款人的角色,也不会解决当前这场危机.

投资者和欧元区官员寄望,若默克尔和其他领导人发现他们到了千钧一发的时刻,曾经难以想象的事也会很快变得可以可行.

"德国的立场过去几个月已经发生了一些明显改变,必须信任他们,只是这一过程需要时间,"一位欧元区央行人士对路透表示.

**银行业承压**

随着动荡加剧,欧元区银行业者发现获得融资愈发艰难.尽管压力不像2008年金融危机那麽严重,但压力在上升,虽然欧央行银行业提供了无限的流动性.

惠誉警告称其可能调降美国银行业"稳定"的评级展望,因欧洲市场问题蔓延.

另外一家评级机构穆迪调降德国12家公共银行的评级,穆迪认为在必要时,联邦政府对这些银行提供支持的可能性降低.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四说,欧债危机正开始打击实体经济,他呼吁要慎防危机从受到影响的银行及保险公司延烧出来.

同时,欧洲官员正在研究把4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化.

一位熟悉市场咨询的高级欧元区官员说,在EFSF即将扩容的情况下,大多数的投资人会愿意投资欧元区国家的债券.但是有必要改善市场信心,才愿意投入大笔资金.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼/肖群英/李爽;审校 郑茵/张荻/吴云凌

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