丰田和日产考虑改变策略以应对日圆走强--高层

路透11月17日电---日本丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的高层周四表示,日圆走强正在迫使他们考虑改变生产计划和联盟策略.

日圆兑美元10月末创纪录高位.日圆升值令丰田和日产的利润受到削减,因两家公司均在国内生产汽车,而後销往海外市场.

丰田汽车社长丰田章男在一座工厂的揭幕仪式上谈到,为了抵消日圆走坚所带来的不利影响,丰田可能会与供应商和经销商的"深化结盟".这座工厂设在美国密西西比州,将生产目前产于日本国内的卡罗拉(Corolla)轿车.

在纽约举行的另一场活动中,日产汽车董事长暨执行长戈恩称,日圆走强可能会迫使日产及其他汽车厂商将生产基地转至日本以外.

"目前,许多项目都把制造基地设在日本以外,因在日圆兑美元汇率为77日圆、完全看不到改变希望的情况下,不这麽做就难以生存,"戈恩在纽约Japan Society发表演讲时说.

今年至今,美元兑日圆已经下跌超过5%,而自2007年以来,美元兑日圆已经惨跌超过35%.

丰田先前承诺每年在日本国内至少生产300万辆汽车,但日圆上涨已经令人对此一承诺的合理性产生质疑.反之,日产将生产移至海外的意愿较高.

"我们只有一个要求."戈恩在纽约的Japan Society表示."搞定汇率.非得搞定不行."

日圆大涨让日产及丰田能够以更低的成本采购大宗商品,并降低其收购海外资产的成本.但该公司在美国等主要汽车市场的获利也因此下滑.

丰田汽车销售总裁Jim Lentz表示,比起直接收购一家公司,丰田更有可能进行企业结盟,就如同今年稍早与福特(F.N)合作生产混合动力卡车及运动型多功能车(运动休旅车,SUV),并研发电话、导航及娱乐系统.

"我们并不擅于收购公司.这方面我们做得不好."丰田章男在被问及强势日圆是否会改变该公司收购策略时表示.

丰田章男称,"我们可能会深化与供应商及经销商的结盟."

Lentz表示,丰田在以日圆走强为基础制定决策时,将会步步为营.

"有一件事我们必须小心,那就是今日日圆走势极其强劲."Lentz称."这些(生产)决定的实施可能会花上四至五年的时间.你总不会希望在制定决策时美元报75日圆,但等到已经投资10亿美元的时候美元又回到95日圆."(完)

--编译 兰秀娟/张明钧;审校 郑茵

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