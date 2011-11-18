李稻葵：中国贸易顺差缩窄显示人民币升值压力不大

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,中国贸易顺差缩窄显示人民币升值压力不大,未来两年甚至可能面临贬值压力.
李稻葵在北京一论坛上并称,中国2011年贸易顺差占GDP比重可能低于1.5%.
自2010年6月以来人民币兑美元累计上涨约7.4%.近期美国方面频频要求中国加快人民币升值步伐.而中国商务部本周稍早表示,目前人民币汇率基本处于合理区间.
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于市场预期.1-10月累计,贸易顺差1,240.2亿美元,同比收窄15.4%,占国内生产总值(GDP)比重约达1.4%.(完)
--发稿 李文科；撰写 康熙泽; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)