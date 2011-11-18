离岸人民币资金池水紧 投资者投靠外汇互换市场

路透香港11月18日电---先前被大手抛售的离岸人民币(CNH)本周成了香饽饽,资金池缩水令获得人民币的难度增加,投资者转向外汇互换(FX swap)市场,推升离岸可交收远期(DF)合约报价至历史新高.

离岸人民币一直以人民币稳步升值预期为支撑,得到海外投资者青睐.但作为一种非完全可自由流通货币,人民币在市场风险情绪上升时的地位显然敌不过硬通货.

这导致此前欧洲债务危机扩大之际,投资者大量撤出离岸人民币市场,令离岸汇率大幅走软.而离岸和在岸汇率关系逆转也引发跨境资金流变动,离岸资金池的容量受到挤压.

"最近美元/人民币可交收远期市场集中在短期限合约买入以及即期市场卖出的举动,反应出离岸市场人民币现金流动性的显着收紧."德意志银行策略师刘立男在报告中称.

她并指出,出现这种情况的原因主要是资本净流入内地,以及与人民币贸易结算相关的资金流回内地.

离岸可交收人民币远期一年期合约报价本周一度上涨至360,三个月合约亦上涨至200,为该市场形成一年多以来历史高位.

而内地即期汇率本周走势疲弱,导致其对离岸人民币的溢价不再.中国经济基本面(如贸易顺差占国内生产总值的比重下降、通胀压力放缓等)和海外美元的强势,令人民币缺乏上涨基础,尽管美国在总统大选之前重掀一股敦促人民币升值之风.

在亚太经合组织(APEC)会议期间,美国总统奥巴马频频就汇率问题向中国施压,他称尽管人民币已经有所升值,但仍需进一步且更快地升值,并指多数分析师相信人民币的汇价被低估了20-25%.

渣打银行在最新发布的报告中将未来几个季度人民币升值幅度预测调低,尤其在明年上半年,预计季度升值幅度仅为0.6%,远低于此前预测的1%.

内地人民币中间价和即期的弱势并未阻挡海外无本金交割市场(NDF)的强势,一年期NDF最新报6.3205元,隐含一年後人民币将升值0.5%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 32,329.2 64

2. 渣打 18,223.8 43

3. 中国银行 9,447.6 16

4. 德意志银行 9,029.4 16

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--花旗集团基金管理有限公司与博时基金(国际)推出"中国平衡基金",投资境内外中国股票和债券,基金将把40%至70%的资产投资于中国股票,30%至60%的资产投资于境内及境外人民币债务证券.

--印度IDBI银行通过其迪拜国际金融中心分行在香港推出首支人民币计价和结算债券,规模6.5亿元人民币,为期三年,定价于4.5%,低于参考利率4.625%左右.

--金融管理局总裁陈德霖表示,人民币在存款、贷款及发债融资上,都以倍数计的增长势头急速发展,预期大额银团贷款和中小型放贷将会愈趋普及.他并披露,近800间海外银行已在香港人民币参加行开立人民币户口,较年初增长逾3倍.

--渣打银行调低人民币/美元升值幅度预测,该行的最新预测值为今年底6.32(原为6.31),明年一季度末6.28(原为6.24),二季度末6.24(原为6.18),三季度末6.18(原为6.12),明年底6.12(原为6.06).(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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