华尔街难以从欧债危机中独善其身

2011年8月19日，美国纽交所外的华尔街牌子。 REUTERS/Lucas Jackson

* 美国银行业和货币基金对欧洲核心国家的风险敞口巨大

* 倘若欧债危机恶化,风险蔓延惹人担忧

* 是否对冲规模足以化解风险仍不清楚

路透纽约11月17日电---无论华尔街如何斩断与欧洲的联系,似乎都无法消除欧债危机蔓延至美国金融系统的风险.

美国银行业和货币基金一直在最近六个月削减对意大利、希腊和其他债务沉重国家的直接风险敞口.但美国金融机构仍很容易受到欧洲债务乱局的影响.

最近几天一直特别令人恐慌.欧债危机变得愈加严重,奥地利、法国和荷兰等最高评级的国家甚至也遭遇公债收益率节节攀升的窘境.

债券交易员正反应三年多前雷曼兄弟破产事件在目前重演的机会大增的因素,因欧洲领导人在阻遏欧债危机蔓延上总是慢了一步.

欧债危机蔓延的担忧重燃可能再度拖累股市下挫,引发新一轮评级下调,并推高债券市场成本至难以为继的水平.

"现在已经到了起虎难下的境地,"FS Investment Management首席投资分析师Jim Swanson本周在纽约的一次新闻会上表示.

**连环套**

与法国等国家相比,美国在意大利和希腊方面的曝险相对较小,但同时却持有那些大量购买意大利和希腊债券的金融机构所发行的债券.

美国银行业和货币基金持有的法国、德国和英国债券规模,虽然比今年稍早时有所减少,但仍大约相当于三国在欧洲二线国家曝险规模的总和.

根据国际清算银行(BIS),截至2011年6月,德国、法国和英国的银行业在意大利、希腊、西班牙、葡萄牙和爱尔兰的曝险规模总计为1.5万亿(兆)美元.

而美国银行业在这三个国家的总曝险为1.3万亿美元.

"这样一来你也许就明白,为什麽法国银行业可能受到波及,最终或将连带影响到美国银行业,"旧金山RCM Capital Management负责研究美国金融业的主管Doug Penn说.

根据摩根大通证券的数据,10月底时,美国货币市场基金在德国、法国和英国银行有价证券方面投资规模为2,870亿美元,较5月欧元区债务危机骤然发作时下滑2,480亿美元.

分析师承认,这种对欧洲二线国家的间接曝险,不大可能导致回购市场以及其他短期贷款市场出现2008年9月雷曼兄弟倒闭不久後的那种冻结状况.

这些基金是上述市场的主要出借方.在雷曼倒台後,一支大型货币市场基金跌破1美元单位净值,令全球信贷危机进一步加深.

银行业的资产负债表现在也提高了现金类资产的比重.他们对于无担保短期融资的依赖性减轻,并从美国联邦储备委员会(美联储,FED)获得支持.然而在系统性危机的背景之下,一切都是徒劳的.

"交易对手的曝险往往是隔夜拆款类型的风险,而这类曝险均需取得担保.可你担心的是整体的系统性问题,及其对于融资及回购等等活动的影响."纽约AllianceBernstein信贷部门主管Ashish Shah指出.

美联储数据显示,美国银行业者的超额准备金总额达1万亿美元.

浏览欧洲银行业者对欧洲国家的风险敞口情况相关图表,请点选:(link.reuters.com/nyk23s)

**银行欧洲敞口曝险程度难料**

分析师称,包括摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)在内的美国商业和投资银行巨头,仍有可能受到手中剩馀的欧洲风险敞口的冲击.

对于这些还在苦于不良抵押贷款、息差水平日渐稀薄和监管环境趋严的银行而言,欧洲地区贷款可能遭受的损失,将是他们面临的又一打击.

信用违约互换对冲在降低风险方面是否有效还不明朗,而且在该地区的整体曝险也不明确,其中包括在欧元区出售的信用保护工具.

分析师认为,如果遏制欧债危机的任何防护性计划失败,法国银行业承受的损失将最大,那麽拥有法国银行业敞口的美国银行业者可能会受到牵连.

惠誉周三警告称,若危机恶化,其可能会调降美国银行业者的评级展望.

评等下调可能促使对衍生品追加担保,提高银行进入一些融资市场的难度,并加剧市场对银行体质的忧虑.

由于大型机构间的衍生品和借贷协议非常复杂,所以如果某家银行承受任何压力,都可能迅速蔓延到其他银行.

在向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份季报评估後,美国银行业者大致公布了在欧洲的投资曝险,但披露的或只是冰山一角.

高盛称其有238亿美元对法国的跨境敞口,其中包括对法国银行业的151.2亿美元敞口.

这个数字不包括衍生品或风险对冲举措的影响.银行敞口主要是提交给一法国清算所的抵押,这部分风险一般非常低.

高盛还表示,其在欧洲"以公债形式投资的(funded)"信贷风险敞口总计352.6亿美元,其中311.0亿美元在德国、英国或其他非二线欧元区国家.

美国银行称,其在法国的跨境风险敞口为171亿美元,但未提供任何细节.

花旗集团称,其在比利时和法国以公债形式投资的风险敞口总额为144亿美元,扣除68亿美元的保证金和55亿美元信用保护,净风险敞口为大约20亿美元.

摩根大通指出,该行对西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙和希腊等二线欧洲国家的净敞口为152亿美元,但未披露对法国的敞口情况.

根据美国联邦金融机构审查委员会的规定,如果银行业者的风险敞口占资产比重不到0.75%,则不要求必须详细披露.

摩根士丹利表示,其在法国"以公债形式投资的"净敞口为负值,因敞口规模为15.3亿美元,而对冲仓位达到18.2亿美元.

"鉴于他们在欧洲的业务情况,每家银行都或多或少地有一些风险敞口.这是不可避免的.欧洲很大."摩根士丹利发言人Mark Lake称.

高盛不愿就其在欧洲的风险敞口进一步置评.

暂时未能联系到摩根大通、美国银行和花旗集团发表评论.(完)

--编译 肖群英/郑茵/徐文焰/李爽;审校 张明钧/丁琦

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