摩托罗拉移动股东批准谷歌收购方案

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透11月17日电---摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)在周四稍晚称,其股东已批准搜索引擎巨头谷歌(Google)(GOOG.O)斥资125亿美元收购该公司的方案.
摩托罗拉移动称,参与投票的股东中有99%投下赞成票,支持按每股40美元出售该公司的交易,而参与表决的股份占该公司发行在外流通股数的约74%.该公司是摩托罗拉(Motorola)MOT.N拆分後的两家公司之一.
今年8月,谷歌宣布将收购手机设备制造商摩托罗拉移动,为其有史以来最大一宗交易,支付的股票溢价高达63%.
本周四,摩托罗拉移动股票在纽约证交所收报38.94美元,谷歌股票在Nasdaq市场收于600.87美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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