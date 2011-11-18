中国货币政策近期料无大变化--专家

* 货币政策近期不会有重大调整

* 通胀明年可控,且不会反弹至6%以上

* 经济迈向软着陆,明年速度可能进一步放缓至8.6-8.7%

* 房地产支柱产业的地位不会改变

* 欧美经济低迷将致中国出口贸易继续回落

路透北京11月18日电---中国国民经济研究所所长樊纲预计,货币政策近期不会出现重大调整,而中国通胀水平已初步控制、基本稳定,预计明年也将处于可控状态,且不会反弹至6%以上.

第一财经日报周五援引他的话称,中国经济正在软着陆,明年增长速度可能进一步放缓,预计会在8.6%-8.7%左右.而房地产行业作为支柱产业的现状不会改变,其波动必然引发整个宏观经济波动.

"货币政策是在总量不变的情况下,在微观领域对中小企业资金领域进行补充,"樊纲称,"货币政策仍然不能掉以轻心,尤其通胀增速仍处于5%水平以上."

他认为,全球经济不会出现"二次探底",但欧美经济将保持长期低迷.不过这对中国经济影响总体有限,中国经济增长仍取决于自身.

樊纲指出,发达国家经济持续低迷会给中国贸易带来负面影响,预计出口贸易将继续回落."但不会出现负增长,明年还将以两位数增长.这主要因为欧美经济疲软而非负增长,加上新兴市场需求增加等因素."

樊纲并提醒道,目前大量外资流入中国,预计未来流入状况将会持续,而现在外汇储备快速增长的主因即是资本流入,这会给国内政策选择带来困难.

"一方面西方经济不景气的情况下,国内不能采取过于紧缩的政策;另一方面,货币发行增加带来通胀压力增加,对冲货币政策的采取在形式上与紧缩货币政策类似,即都是数量回收,则会给市场带来持续紧缩的印象.政策会陷入两难."樊纲称.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

至于房地产调控,樊纲认为,其支柱产业的现状不会改变,未来中国经济能否持续高增长发展,一定意义上取决于必须防止房地产及相关行业泡沫的产生.

他指出,中国商业银行开展业务较为保守,信用贷款很少,而大多采用抵押贷款,并且抵押率较高,从这个方面来说银行在房价下跌过程中的抗风险能力依然较强.房地产市场波动的风险更多还在于房地产开发商.

中国国家统计局周五公布,中国10月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降有2个,环比下降城市有34个.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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