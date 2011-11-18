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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 18日 星期五 11:49 BJT

18日午间分析：沪指早盘低开低走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到隔夜欧美股市收低的影响，今日A股市场再度震荡下挫。早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後震荡下行，市场恐慌情绪再度升温，除300电信外各板块悉数飘绿，盘中多数个股呈现调整走势，午盘沪综指报收于2429.86点，下跌1.35%。

从技术上看，大盘短期技术形态明显恶化，市场整体走势较弱，2307点开始的反弹岌岌可危，不过预计短期内继续长阴杀跌的概率不大，短期内将维持震荡整理格局。（完）

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