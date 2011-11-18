中国明年一季度或转向全面宽松--巴克莱

路透北京11月18日电---投资银行巴克莱资本最新报告指出,中国央行此前发布的报告已经对政策放松给予确认,但要将政策基调转向全面宽松可能还需数月时间,预计这个转折点可能出现在明年一季度.

该投行的报告分析,政策变动时点的出现取决于两个因素,即未来经济的走向和当局对抗政治压力的能力.预计当局会把注意力放在控制系统风险,尤其是与小微企业、民间借贷、影子银行和地方政府融资平台等相关问题上.

中国央行周三发布的第三季度货币政策执行报告称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.

巴克莱并认为,尽管目前基准利率料还将维持不变,但市场利率可能下降.此外,伴随资本流入和出口下滑,未来数月,人民币升值的速度或有所放缓.

报告同时指出,伴随跨境资本流动和表外交易的重要性与日俱增,对于一些政策工具调整的目的可视为稳定流动性状况,而非影响经济增速.(完)

--发稿 康熙泽/李然; 审校 张喜良

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