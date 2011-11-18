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中国财经 | 2011年 11月 18日 星期五 13:16 BJT

中国商务部对美国原产涂布白卡纸等进行反倾销调查

路透北京11月18日电---中国商务部周五称,即日起对原产于美国的进口涂布白卡纸,以及原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚进行反倾销立案调查.

商务部网站刊登的新闻稿称,商务部将从即日起对原产于美国和欧盟的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国同类产品产业的损害、损害程度进行调查.

其中对原产于美国的进口涂布白卡纸进行反倾销立案调查中所涉及八个税则号,本次调查仅为上述税则号项下的涂布白卡纸产品,不包括相关税则号项下的其他产品.

而对原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚进行反倾销立案调查涉及的税则号仅有一个.

美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在上周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对,两人对全球贸易的看法相互抵触,凸显中美这世界两大经济体之间日益紧张的关系.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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