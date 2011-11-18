中国商务部对美国原产涂布白卡纸等进行反倾销调查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电---中国商务部周五称,即日起对原产于美国的进口涂布白卡纸,以及原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚进行反倾销立案调查.
商务部网站刊登的新闻稿称,商务部将从即日起对原产于美国和欧盟的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国同类产品产业的损害、损害程度进行调查.
其中对原产于美国的进口涂布白卡纸进行反倾销立案调查中所涉及八个税则号,本次调查仅为上述税则号项下的涂布白卡纸产品,不包括相关税则号项下的其他产品.
而对原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚进行反倾销立案调查涉及的税则号仅有一个.
美国总统奥巴马和中国国家主席胡锦涛在上周六的亚太经合组织(APEC)对贸易议程的阐述针锋相对,两人对全球贸易的看法相互抵触,凸显中美这世界两大经济体之间日益紧张的关系.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)