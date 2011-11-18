英国不应迎合反欧元民族主义情绪--德基民党高官

路透柏林11月17日电---德国总理默克尔所在基督教民主党(CDU)高官Michael Meister周四警告英国,不要迎合针对欧元的民族主义情绪,称欧元区动荡可能会对欧元区以外的国家和伦敦金融业产生灾难性冲击.

在英国首相卡梅伦到访德国与默克尔会晤的前一天,Michael Meister也批评英国,称其只是口头说教欧元区应采取哪些举措解决危机,却不向解决方案积极贡献力量.

"英国似乎不十分了解欧元崩溃会对伦敦城产生的影响,对此我有些困惑,"Michael Meister在一次专访中称.

Meister表示,欧元区动荡对英国的冲击程度会大于对区内其他国家,因为英国高度依赖金融业.

Meister还表达了对意大利和希腊政治形势的担忧,尽管这两个国家新上任的技术专家型政府承诺进行改革.

"我们有了新的领导人,但旧有政治力量明显仍试图在背後搞动作,"他说.

**欧央行缺乏灵活性**

Meister表示,德国仍坚决反对欧央行扮演欧元区最终放款人的角色,或授予欧元区救助基金展开银行业务的许可,他明确表示其立场没有妥协的馀地.

"这两个做法都是错误的,都是试图通过印钞和把问题推卸给未来,来加以解决,"Meister表示,并称他已经与默克尔政府高级官员就这一问题进行过交流,并绝对确信德国不会改变立场.

最近几周,欧元区夥伴国向德国施加更多压力,要求其支持欧央行在对抗危机过程中发挥更大的作用.

Meister表示,他理解许多人要求欧央行发挥更积极作用的原因,因为大规模购买债券对于投资者来说会是一种宽慰.

但他们会将财政负担转嫁给欧元区民众,Meister并警告指出,哪怕只是口头讨论让欧央行发挥更大作用,都是危险的,因为这会让人产生质疑央行抗通胀职责的想法.

Meister敦促尽快找到办法,通过杠杆化,提高EFSF的救助能力.他还表示支持EFSF加速过渡到欧洲稳定机制(ESM).

"只有两条路可以使我们摆脱危机--强化欧元区财政政策整合,从国家层面实行可靠的改革,"他说.(完)

--编译 李爽; 审校 白云

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