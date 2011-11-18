调查：中国地产业薪资降幅亚洲居首

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港11月18日电---英国皇家特许测量师学会（RICS）和人力资源顾问公司Macdonald & Co发布的报告称，今年亚洲地产专业人士的平均薪资下降，主要是受中国大陆从业人士薪资下滑拖累。
调查报告显示，今年亚洲地产专业人士平均基本薪资下滑了5.8%至89,951美元，其中中国大陆降幅最明显，大幅减少了30%至68,344美元。由于中国政府出台房产限购措施，房屋销量急剧减少，房价也呈现疲势。
据中国周五公布的官方数据，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比仅涨2.8%，为连续第三个月涨幅放缓，并为今年以来最低涨幅。
调查表明，香港和新加坡的地产专业人士薪资增长了20%，平均薪资分别为117,969美元和123,778美元。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。