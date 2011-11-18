中国10月房价涨幅继续放缓

中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.在调控不放松的预期下,未来房价或将进一步调整. 国家统计局周五公布,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加了17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个. 路透