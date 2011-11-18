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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 14:33 BJT

美众院外事委员会批准向台湾出售F-16 C/D战机

美国众议院外事委员会周四投票通过议案，要求总统奥巴马向台湾出售66架新式F-16战斗机，但向台湾出售新一代F-16战机势必激怒中国，中国对美国9月通过的对台湾F-16 A/B型战机进行改装升级的决定已然十分恼火。众议院外事委员会主席罗斯勒提恩表示：“台湾需要这些F-16战斗机。”路透

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