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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 14:29 BJT

摩托罗拉移动股东批准谷歌收购方案

摩托罗拉移动在周四稍晚称,其股东已批准搜索引擎巨头谷歌斥资125亿美元收购该公司的方案. 摩托罗拉移动称,参与投票的股东中有99%投下赞成票,支持按每股40美元出售该公司的交易,而参与表决的股份占该公司发行在外流通股数的约74%.该公司是摩托罗拉拆分後的两家公司之一. 路透

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