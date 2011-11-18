摩托罗拉移动股东批准谷歌收购方案

摩托罗拉移动在周四稍晚称,其股东已批准搜索引擎巨头谷歌斥资125亿美元收购该公司的方案. 摩托罗拉移动称,参与投票的股东中有99%投下赞成票,支持按每股40美元出售该公司的交易,而参与表决的股份占该公司发行在外流通股数的约74%.该公司是摩托罗拉拆分後的两家公司之一. 路透