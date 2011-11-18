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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 14:26 BJT

中国明年一季度或转向全面宽松--巴克莱

投资银行巴克莱资本最新报告指出,中国央行此前发布的报告已经对政策放松给予确认,但要将政策基调转向全面宽松可能还需数月时间,预计这个转折点可能出现在明年一季度. 该投行报告分析,政策变动时点的出现取决于两个因素,即未来经济的走向和当局对抗政治压力的能力.路透

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