美防长列中印为威胁 国防部作修正

美国国防部长帕内塔周四在美国康涅狄格州一处潜艇工厂对工人发表的讲话中似将中国和印度列为“威胁”，不过五角大楼随即修正。美国防部发言人柯比试图修正帕内塔讲话，称五角大楼认为美中和美印关系都极其重要。他说道：“任何有关他暗示（中印）两国构成军事威胁的解读都是错误的。”路透