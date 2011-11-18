美防长列中印为威胁 国防部作修正

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透康涅狄格州格罗顿11月17日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四在讲话中似将中国和印度列为“威胁”，不过五角大楼随即对此进行修正。
在美国康涅狄格州一处潜艇工厂对工人发表的讲话中，帕内塔谈及美国在伊拉克和阿富汗战争之後面临的新兴挑战。
在详述网络战争威胁後，帕内塔表达了对“崛起国家”的关切。
“我们面临崛起中国家的威胁，中国、印度以及其他我们必须时刻留意的国家。”帕内塔说道。
“（我们必须）努力确保我们始终拥有足够的力量，保护我们在太平洋区域的存在，确保他们知道我们绝不离开此地。”
在帕内塔讲话的当天，美国总统奥巴马在访问澳大利亚时表示，尽管预算有所削减，美国军队仍将提升其在亚太地区的影响力。奥巴马称美国要坚持其太平洋强国的地位。
美国国防部发言人柯比（John Kirby）试图修正帕内塔的讲话，称五角大楼认为美中和美印关系都极其重要。
柯比说：“任何有关他暗示（中印）两国构成军事威胁的解读都是错误的。”（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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